"Давайте это сделаем". Путин пообещал найти 6 млрд рублей на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутской области

Президент России Владимир Путин пообещал выделить средства на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, об этом шла речь на встрече главы государства с губернатором региона Сергеем Левченко.
"Мы запланировали вместе с международной федерацией в 2020 году провести чемпионат мира [по хоккею с мячом] у нас. Конечно, это "трудная" возможность, но, наверное, мы можем успеть, мы готовы софинансировать, если вы нам поможете", - обратился Левченко к президенту.
"Сколько?", - спросил Путин.
"Шесть миллиардов", - последовал ответ.
"Это должна быть федеральная часть или всего?", - уточнил Путин.
"Нет, это общая", - ответил Левченко.
"Поможем. Давайте это сделаем", - пообещал президент.
Также на встрече обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.