"Давайте это сделаем". Путин пообещал найти 6 млрд рублей на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутской области

Президент России Владимир Путин пообещал выделить средства на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, об этом шла речь на встрече главы государства с губернатором региона Сергеем Левченко. "Мы запланировали вместе с международной федерацией в 2020 году провести чемпионат мира [по хоккею с мячом] у нас. Конечно, это "трудная" возможность, но, наверное, мы можем успеть, мы готовы софинансировать, если вы нам поможете", - обратился Левченко к президенту. "Сколько?", - спросил Путин. "Шесть миллиардов", - последовал ответ. "Это должна быть федеральная часть или всего?", - уточнил Путин. "Нет, это общая", - ответил Левченко. "Поможем. Давайте это сделаем", - пообещал президент. Также на встрече обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.

19.02.2018 15:28 Мск | Иркутск | информационная служба Накануне.RU

17:28 Екб





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"Давайте это сделаем". Путин пообещал найти 6 млрд рублей на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутской области