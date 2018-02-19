"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед бывшим полузащитником "Урала"

Бывший полузащитник екатеринбургского "Урала" Александр Ерохин обратился в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Поводом стали долги по зарплате со стороны ФК "Ростов", в который Ерохин в свое время перешел из уральского клуба, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте РФС, в результате Палата удовлетворила заявление футболиста в отношении "Ростова" о взыскании задолженности по трудовому договору частично и обязала клуб выплатить задолженность, а также проценты за задержку выплаты. Кроме этого, в качестве обеспечительной меры к ростовской команде применен запрет на регистрацию новых футболистов. Он будет снят только после того, как клуб полностью расплатится с Ерохиным.

"В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Ерохина А.Ю. в отношении АО "ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) отказать", - добавили в РФС, не уточнив, что это были за требования.

Напомним, Александр Ерохин перешел в "Ростов" из "Урала" в начале 2016 года. В настоящее время он является игроком питерского "Зенита".