В Челябинске будут судить местную жительницу, сбившую на Range Rover женщину с детской коляской

В Челябинске закончено расследование по уголовному делу о ДТП с пострадавшим малолетним ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла в октябре прошлого года. Обвиняемая, управляя автомобилем Ленд Ровер Ренжровер, при включении для нее разрешающего сигнала светофора не уступила дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части. В результате сбила женщину с детской коляской, в которой находился годовалый ребенок.

Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.