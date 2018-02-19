В Кургане неизвестные облили краской баннер с изображением Путина

В Кургане неизвестные облили краской баннер с изображением президента России Владимира Путина, фотография появилась в соцсети "Вконтакте" в группе "Типичный Курган".

Горожане тот час начали искать виновных.

"Тупорылым навальнятам нет покоя.Каникулы что ли продлили?" - пишет пользователь Денис Сомиков.

"В Кургане не дежурят ЧОП и ППС возле баннеров с кандидатом? Новости не смотрят, что ли? По всей стране оберегают образ всенародного любимца", - прокомментировал фото Михаил Сидоров.

"Все, видимо, забыли, как при алкаше Ельцине было и хотите в те времена вернуться", - заступился за Путина военнослужащий Антон Мальцев.

Известно, что пока в правоохранительные органы заявление никто не писал.

Напомним, ранее в Кургане разразился скандал со сбором подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты.