Транспортная прокуратура на Урале проводит проверку данных о профподготовке пилота разбившегося Ан-148

Прокуратура проводит проверку профессиональной подготовки второго пилота разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом заявил первый заместитель уральского транспортного прокурора Сергей Забелов на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках проверки будут проанализированы данные о профподготовке одного из пилотов.

Как сообщало Накануне.RU, "Саратовские авиалинии" ранее опровергли информацию о том, что командир воздушного судна Ан-148, разбившегося в Подмосковье, вышел в рейс с просроченным медицинским заключением.

Напомним, МЧС закончило поисковую операцию в месте крушения лайнера.