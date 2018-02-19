Путин поручил сократить срок эксплуатации пассажирских вертолетов

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта сократить максимально возможный срок эксплуатации вертолетов для перевозки пассажиров. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Также министерству поручено рассмотреть вопрос по оказанию содействия при проведении сертификации гражданской вертолетной техники в иностранных государствах.

Ответственным за исполнение назначен глава Минтранса Максим Соколов, сроки доклада - до 1 мая 2018 года.

Отметим, поручение президента было дано вскоре после очередного ЧП с вертолетом.

Напомним, 12 февраля вертолет Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка", перевозивший пациента, совершил жесткую посадку вблизи села Александровское Томской области. На борту находились шесть человек, из них три члена экипажа. В результате погибли второй пилот и бортмеханик.