В Перми приступили к демонтажу ледового городка "Перммяч"

В Перми приступили к демонтажу одного из самых больших ледовых городков России "Перммяч", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

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18 февраля был последним рабочим днем ледового комплекса. С момента открытия городок посетило 380 тыс. гостей. Как отмечают в мэрии, ледовый каток у Театра-Театра продолжит работать до 25 февраля включительно.

Напомним, этой зимой ледовый городок на эспланаде был посвящен футболу. На территории комплекса разместилось 16 объектов, каждый из которых был посвящен странам, принимавшим Чемпионат мира по футболу. Открылся ледовый комплекс в канун Нового года – 30 декабря. В первый же вечер ледовый комплекс посетили 3 тыс. гостей.

В Новогоднюю ночь в ледовом городке состоялась тематическая шоу программа, дважды эспланаду озарили праздничные фейерверки. На новогоднюю шоу-программу в городок пришли 60 тыс. гостей.

В новогодние каникулы в городке проходили матчи по мини-футболу, фестивальная программа "Кубок Огня", различные тематические программы. За все новогодние каникулы был поставлен настоящий рекорд по посещаемости городка – 250 тыс. гостей.

В Рождество в ледовом городке состоялась праздничная тематическая программа, которую посетили 35 тыс. гостей.

За месяц работы с помощью инфокиосков, установленных на территории одного из самых крупных ледовых городков России, было создано 3 тыс. 958 открыток и 4 тыс. 594 видеопоздравления.

18 февраля – в последний день работы ледового комплекса – в городке состоялись Масленичные гуляния. За этот день его посетили 15 тыс. гостей.

Отметим, пермский ледовый городок один из немногих городков в России, который радует горожан дольше всех. Так, например, ледовый городок в Екатеринбурге проработал до 21 января. Демонтаж ледового комплекса в Перми продлится до 5 марта.