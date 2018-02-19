В Перми приступили к демонтажу ледового городка "Перммяч"

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"Православные храмы оказались в зоне риска" 18 февраля в дагестанском городе Кизляре было совершено нападение на прихожан церкви. По официальным заявлениям, 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья, убив четырех женщин на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице. При попытке задержания нападавший ранил двух полицейских, после чего был ликвидирован. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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В Перми приступили к демонтажу ледового городка "Перммяч"
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Ледовый городок 2017-2018 Пермь, Перммяч (2018) | Фото: vk.com/id156345910

В Перми приступили к демонтажу одного из самых больших ледовых городков России "Перммяч", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.
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18 февраля был последним рабочим днем ледового комплекса. С момента открытия городок посетило 380 тыс. гостей. Как отмечают в мэрии, ледовый каток у Театра-Театра продолжит работать до 25 февраля включительно.

Напомним, этой зимой ледовый городок на эспланаде был посвящен футболу. На территории комплекса разместилось 16 объектов, каждый из которых был посвящен странам, принимавшим Чемпионат мира по футболу. Открылся ледовый комплекс в канун Нового года – 30 декабря. В первый же вечер ледовый комплекс посетили 3 тыс. гостей.

В Новогоднюю ночь в ледовом городке состоялась тематическая шоу программа, дважды эспланаду озарили праздничные фейерверки. На новогоднюю шоу-программу в городок пришли 60 тыс. гостей.

В новогодние каникулы в городке проходили матчи по мини-футболу, фестивальная программа "Кубок Огня", различные тематические программы. За все новогодние каникулы был поставлен настоящий рекорд по посещаемости городка – 250 тыс. гостей.

В Рождество в ледовом городке состоялась праздничная тематическая программа, которую посетили 35 тыс. гостей.

Ледовый городок 2017-2018 Пермь, Перммяч(2018)|Фото: vk.com/id156345910

За месяц работы с помощью инфокиосков, установленных на территории одного из самых крупных ледовых городков России, было создано 3 тыс. 958 открыток и 4 тыс. 594 видеопоздравления.

18 февраля – в последний день работы ледового комплекса – в городке состоялись Масленичные гуляния. За этот день его посетили 15 тыс. гостей.

Отметим, пермский ледовый городок один из немногих городков в России, который радует горожан дольше всех. Так, например, ледовый городок в Екатеринбурге проработал до 21 января. Демонтаж ледового комплекса в Перми продлится до 5 марта.

Другие новости по темам: перммяч, ледовый городок, ледовый комплекс, демонтаж
19.02.2018 15:09 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:09 Екб


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В Перми приступили к демонтажу ледового городка "Перммяч"
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