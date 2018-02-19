В Екатеринбурге на 45 дней закрыли "Суши Wok"

Центральным Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской области в феврале 2018 года на основании жалобы потребителя на нарушения санитарного законодательства проведено расследование в отношении "Суши Wоk". Деятельность предприятия общественного питания приостановлена на 45 суток.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре по Свердловской области, были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Набор и площади помещений предприятия не соответствуют мощности организации; объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырой и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Не хватает моечного оборудования и не соблюдаются требования к мытью и обработке посуды. Для охлаждения готовой продукции используются емкости для хозяйственных нужд; допускается совместное хранение инвентаря для готовой продукции и сырья; производственные столы не имеют маркировки.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в деятельности предприятия общественного питания в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Деятельность предприятия общественного питания "Суши Wok" приостановлена на 45 суток.

Отметим, что недавно в Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность службы доставки готовых блюд "ЖарКо". Там обнаружено множество нарушений.