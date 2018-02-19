"Представляет опасность". Львовская власть решила снести Монумент Славы

Во Львове в ближайшее время начнутся работы по сносу 30-метрового Мемориала Славы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель городского головы Андрей Москаленко. Предлогом для сноса памятника стало его состояние.

"Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии. Мы заказали исследование Львовской политехнике о состоянии ключевых конструкций, и, согласно выводам, общее состояние несущих конструкций – аварийное, и они подлежат демонтажу", – заявил Москаленко.

По его словам, демонтаж планируют начать этой весной. На днях памятник отгородят специальной оградой. Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 февраля представители нацистских организаций разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на Монументе. Вместо надписи они краской написали "памятник оккупантам", публично выразив предпочтение гитлеровскому режиму перед освободившей от него советской властью. По существу, власть выразила в этом свою поддержку.

При этом в Украинском институте национальной памяти заявляли, что "Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию фашистских оккупантов с Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу".