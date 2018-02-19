Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призывает к бойкоту кубка мира по биатлону в Тюмени

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, завоевавший серебро на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в гонке преследования, призвал к бойкоту этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"Думаю, если у страны нет функционирующей антидопинговой организации и она не получила от ВАДА разрешения проводить тесты, то там не следует проводить крупные турниры. Надеюсь, большее число спортсменов открыто выразит готовность не ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, призывавших отнять у России соревнования, и прежде было высоко, но к ним не прислушались. Очень жаль. Они не слушают нас, атлетов", - приводит слова биатлониста Reuters.

Отметим, что команда из Швеции в соревнованиях участие примет.

Всего, по данным правительства Тюменской области на 19 февраля, в соревнованиях будут участвовать сборные 28 стран: Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

О бойкоте соревнований ранее заявляла сборная Канады.

Как сообщало Накануне.RU, 13 февраля Международный союз биатлонистов провел заседание Исполкома на котором принял решение оставить за уральским регионом проведение этапа Кубка мира.

Соревнования седьмого этапа Кубка пройдут в Увате (9 марта – 11 марта), восьмого – в Ханты-Мансийске (13 – 17 марта), девятого – в Тюмени (20 марта – 25 марта).