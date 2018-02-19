СКР отрабатывает версию теракта по делу о нападении на прихожан в Кизляре

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о нападении мужчины на прихожан храма в Кизляре.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, его действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

"По версии следствия, мужчина 1995 года рождения, находясь возле одного из православных храмов в городе Кизляре, открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего он ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. В ходе расследования уголовного дела устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий - совершение террористического акта", - рассказала Светлана Петренко.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавший на храм в Кизляре не имеет отношения к какой-либо религии.