На Южном Урале индекс промышленного производства вырос на 14,9%

В Челябинской области за январь 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс промышленного производства вырос на 14,9%. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По его словам, тенденция роста, которую региональная экономика показывала в 2017 году, сохранилась и в текущем году.

Так, индекс добывающей промышленности вырос на 7%, обрабатывающее производство – на 17%. Рост в металлургии составил более 13%, в легкой промышленности (текстильщики, производство одежды) – рост более 20%.

"Достаточно серьезный рост показывают производители автотранспортной техники. Это значит, что тот курс по поддержке промышленности, который был выбран нами еще во второй половине 2016 года, он дает свои результаты", – резюмировал Сергей Смольников.