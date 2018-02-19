Допинг-офицеры сорвали официальную тренировку российской фигуристки Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова была вынуждена покинуть официальную тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу.

Отмечается, что спортсменка вышла на вечернюю тренировку на олимпийской арене в Канныне, но ушла со льда через пять минут после ее начала.

Сначала к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови, рассказали Р-Спорту в штабе российской команды. После этого от нее потребовали сдать мочу, но "из-за нервной обстановки" фигуристка физически не смогла этого сделать. "В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана", - сообщили в штабе.

Напомним, Загитова в составе российской сборной завоевала серебро командного турнира Игр.

Чемпионка Европы и Финала Гран-при является одной из претенденток на золото Игр в женском одиночном катании.