В Калининградской области пропала пятилетняя девочка

В городе Гвардейске Калининградской области пропала пятилетняя девочка, по данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило накануне. По предварительным данным, девочка с мамой находились в гостях, ребенок играл во дворе дома на виду у взрослых. "Через некоторое время мать девочки, потеряв ребенка из виду, начала ее искать. Самостоятельные поиски не дали результата, женщина обратилась в правоохранительные органы. По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя, протекающей неподалеку от дома, где девочка с матерью находились в гостях", - говорится в сообщении.

Поиск малолетней продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.