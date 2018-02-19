Аваков угрожает прекратить охрану судов за освобождение боевика, стрелявшего в полицейских

Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под ареста на поруки депутатов Верховной рады боевика, который во время недавних столкновений у здания суда, рассматривавшего дело мэра Одессы Геннадия Труханова, дважды выстрелил в полицейского. На это решение немедленно отреагировал глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Суд, по сути, одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение", - заявил он.

Аваков обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Кабинета министров, на котором он внесет проект постановления о прекращении охраны судебных учреждений сотрудниками полиции и нацгвардии, написал он в Facebook.

"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", - заявил Аваков.

Он также потребовал от Высшего совета правосудия "немедленной реакции" на действия судьи.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Киеве одессит повредил топором 13 машин в знак поддержки Труханова.