Песков о положительной допинг-пробе российского керлингиста на Олимпиаде: "Не нам это комментировать"

В Кремле не стали комментировать информацию о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде-2018. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не нам это комментировать. Но мы призываем всех все-таки дождаться каких-то официальных заявлений", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Официальный представитель Кремля предложил дождаться результатов вскрытия пробы В российского атлета.

"И давайте дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации", - сказал он, добавив, что МОК "ведет себя весьма осторожно и весьма корректно в этой ситуации".

Напомним, ранее сообщалось, что допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Ожидается, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут завтра, 20 февраля.

Сам Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.