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Новости
19.02.2018 15:31 Мск (17:31 Екб)
экономика | Сибирский ФО | В России
Дерипаска vs Потанин: борьба за "Норникель" или за отступные?
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Владимир Потанин Олег Дерипаска (2010) | Фото: olligator.ru

Попытка Романа Абрамовича продать акции "Норильского никеля" одному из основных акционеров ГМК Владимиру Потанину заблокирована вторым крупнейшим акционером предприятия, владельцем "Русала" Олегом Дерипаской. Он подал иск в суд в Лондоне и заблокировал сделку. Однако конечной целью "алюминиевого короля" может быть совсем не увеличение блокпакета ГМК, ведь на покупку акций у него нет денег.
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Передел акций начался вскоре после завершения действия акционерного соглашения 2012 г., которое установило перемирие между владельцами акций. Тогда структуры Потанина ("Интеррос") и Дерипаски ("Русал") получили доли в 30,4% и 27,8% ГМК соответственно, спорную долю отдали Абрамовичу, под контролем которого на сегодняшний день находится порядка 6,5%. Соглашение описывает схему продажи акций основными владельцами после истечения пятилетнего срока. Crispian Investments Ltd Абрамовича, непосредственно владеющая 4,95% акций, стороной соглашения не является. Компания начала реализацию бумаг и предложила их участвующей в цепочке владения "Интерросом" Whiteleav Потанина. Согласно правилам, оферта была сделана и основным акционерам - "Русалу" и "Интерросу".

"Русал" объявил предложение незаконным, компания подала иск Whiteleave в коммерческую палату Высокого суда Лондона, фактически.

"Следующее заседание суда состоится на неделе, начинающейся 5 марта 2018 г., до чего никакие действия с акциями ГМК, которыми владеет Crispian, не могут быть осуществлены", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном сегодня. Вместе с тем совет директоров принял решение одобрить выкуп акций у Crispian "для защиты интересов компании его акционеров ", но только в том случае, если условия будут соответствовать акционерному соглашению. Таким образом "Русал" заявил о намерении побороться за пакет акций Абрамовича, одновременно заблокировав сделку с Потаниным.

Борьбу за акции аналитики связывают с окончанием срока действия акционерного соглашения. Роман Абрамович был "белым рыцарем" в "Норникеле", выполняя функцию буфера между Потаниным и Дерипаской. Однако вложения в акции ГМК он всегда считал финансовыми инвестициями, и ухудшившийся прогноз по дивидендам может быть причиной решения Абрамовича продать акции, считают аналитики "Атона".

"С другой стороны, решение Потанина увеличить свою долю может рассматриваться как желание усилить свои переговорные позиции в плане новой стратегии, предусматривающей рост капзатрат после 2019 г.", - говорят в инвестиционной компании.

коллаж Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин Норильский никель(2012)|Фото:

Там отмечают негативное влияние новостей на акции "Норникеля": бумаги в пятницу упали на 8%.

Желание Владимира Потанина увеличить свою долю в компании, которой он много лет вполне успешно руководит и у которой сохраняются перспективы дальнейшего развития, естественно. Но в данном случае предложение продать акции, поступившее в Crispian от компании Bonico Holding Co Ltd, бенефициаром которой является Потанин, стало спусковым крючком для запуска механизма, который в соответствии с акционерным соглашением автоматически привел к отправке аналогичного предложения от имени Crispian всем крупнейшим акционерам "Норникеля". Возможно, именно в этом и была цель - начать процесс выхода из акционерного соглашения, заключенного в декабре 2012 г. и, как сообщалось, истекшего в декабре 2017 г., говорит эксперт-аналитик ОА "Финам" Алексей Калачев.

"Вероятно, получив дополнительный перевес в акциях, структуры Владимира Потанина получат и перевес в совете директоров, что повысит шансы проведения через него необходимых решений. Мы не видели текста соглашения акционеров. Если оно не предусматривало автоматическую пролонгацию после истечения срока действия, то непонятно, на чем основывается "Русал". А если предусматривает, то непонятно, чем руководствовался Владимир Потанин. Но, даже если Олег Дерипаска и неправ, это будет выясняться в ходе судебного разбирательства, и сделка может оказаться заблокированной в качестве обеспечительной меры. Видимо, в этом и цель "Русала" - не дать пакету акций уйти структурам Потанина", - рассказал он.

"Русалу" этот миноритарный пакет может быть и нужнее - под залог принадлежащих "Русалу" 27,8% акций "Норникеля" ему удобно кредитоваться, так как такая задолженность по соглашению с кредиторами не включается в ковенантный долг, обращает внимание Калачев.

"Сложившаяся ситуация может также запустить механизм так называемой "русской рулетки", и у структур Потанина больше шансов привлечь финансирование на выкуп акций конкурента, учитывая большую долговую нагрузку "Русала", - добавляет аналитик "Финама".

На этом фоне грядущий уход Олега Дерипаскии с поста президента "Русала" и En+ Group выглядит странным.

"Что является причиной решения основного акционера отойти от управления компаниями - успешное размещение En+, предстоящие изменения в корпоративной структуре (напоминаем, что ходят слухи, что En+ хочет увеличить свою долю в "Русале"), санкционный список США или ни одна из этих причин - неясно. Выбранный момент выглядит несколько странно, совпадая с возобновлением конфликта акционеров в "Норникеле", - говорят в компании. Между тем, для рынка новость является нейтральной - гендиректоры обеих компаний будут повышены до поста президента, то есть топ-менеджмент, по сути, останется прежним.

В Кремле отказались комментировать конфликт между акционерами "Норникеля", но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о взаимосвязи между "кремлевским докладом", в котором фигурирует бизнесмен, и уходом Дерипаски с президентских постов: "Я не думаю, что здесь уместно вот с этими списками американскими как-то увязывать, что все, что происходит в стране, в бизнесе, происходит после выхода этого доклада. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь".

Между тем доклады и санкции доставляют Дерипаске все больше проблем, отмечает экономист, доктор наук Никита Кричевский и говорит о связи усиления санкционного давления и кадровом решении Дерипаски. Он напоминает, что в 2017 г. En+ провела крупное IPO в Лондоне и привлекла $1 млрд.

Владимир Потанин Олег Дерипаска(2010)|Фото: rospres.com

"IPO преследовало три цели: собрать дополнительные средства для продолжения деятельности, расплатиться с ВТБ, который находится под санкциями, и третья цель - дать отступные бывшей супруге. Все три цели были выполнены, и Дерипаска, который находится в "кремлевском списке", копит все больше проблем. Они связаны в том числе с тем, что часть привлеченных средств была направлена находящемуся под санкциями ВТБ", - говорит Кричевский.

А вот второй скандал, связанный с прогулкой на яхте в компании Насти Рыбки и Сергея Приходько, никак не затрагивает бизнес-интересы Дерипаски, уверен экономист, Навальный целился в другого главного героя: "Целью провокации был не Дерипаска, а Приходько. Судя по всему, цель достигнута и Приходько вряд ли будет рассматриваться кандидатом на должность руководителя аппарата Правительства и, тем более, советника президента по внешней политике".

Разбирательства, в том числе судебные, не мешают Дерипаске отказаться от поста президента "Русала", потому что настоящего конфликта между ним и Потаниным нет, говорит Кричевский. Все, что мы наблюдаем - попытка Дерипаски получить отступные, а не воспрепятствование сделке.

"Формально для сделки препятствий нет. То соглашение, которое было достигнуто в 2012 г., закончилось. Сегодня никто не мешает Абрамовичу реализовать пакет акций. А поскольку у Дерипаски денег нет, акции он предложил Потанину. Дерипаска же борется за определенные отступные. Как только он их получит, мы забудем про все скандалы и суды", - уверен Кричевский.

Эксперты отмечают, что пока ни у одного из конфликтующих акционеров нет контрольного пакета, но у обоих есть блокирующий пакет, сложно формировать стратегию развития компании. Такая неопределенность продолжит негативно влиять на стоимость бумаг ГМК.

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19.02.2018 15:31 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:31 Екб


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Дерипаска vs Потанин: борьба за "Норникель" или за отступные?
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