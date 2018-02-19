Систему биометрического распознавания в России запустят с июля

"Ростелеком" запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото с начала июля. Об этом заявил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов.

Сегодня "Ростелеком" представил первую версию.

В компании отметили, что тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков, передает РИА Новости.

С середины 2016 года Минкомсвязь и другие российские ведомства по поручению правительственной комиссии по информационным технологиям занимаются созданием Единой биометрической системы. Стоимость разработки ее архитектуры, по данным "Ростелекома", составляет 247,6 млн рублей.

В первую очередь система будет внедряться в банковском секторе.

Список банков, которые смогут принимать биометрические данные, должен будет сформирован Банком России.

Верификация пользователей в рамках биометрической системы будет проводиться по изображению лица и по голосу, то есть путем записи на видео произнесения фразы, запрашиваемой системой.

Ожидается, что, помимо банков, подтверждение личности таким способом будет совершаться в Многофункциональных центрах, а также в Удостоверяющих центрах и отделениях Министерства внутренних дел, выдающих паспорта.