Пермский край и "Всероссийская федерация школьного спорта" подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Пермского края заключило соглашение с "Всероссийской федерацией школьного спорта", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Подписание документа состоялось 18 февраля в рамках встречи губернатора Пермского края Максима Решетникова с трехкратной олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы РФ, координатором федерального проекта "Детский спорт", президентом "Всероссийской федерации школьного спорта" Ириной Родниной.

Стороны договорились о взаимодействии по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школьников Пермского края. Будет вестись совместная работа по таким направлениям, как пропаганда здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, совершенствование в общеобразовательных организациях материально-технической базы физкультурно-спортивного назначения.

Как пояснила Ирина Роднина, задача федерации школьного спорта и региональных властей — как можно больше детей привлечь к регулярным занятиям физической активностью.

"Как правило, детские спортивные школы не могут выполнять эти функции: в них занимается в среднем 13-15% детей. А школьный спорт – это основа, его грамотная организация делает школьную жизнь подрастающего поколения интереснее и закаляет характер", - заявила Ирина Роднина, отметив что у Пермского края большой потенциал в части развития массового спорта.

Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что для развития массового и детского спорта в регионе важно использовать технологии федерации школьного спорта.

"Сейчас в Пермском крае уже сформирована программа развития массового спорта, и основной ее составляющей является приведение в порядок школьной спортивной инфраструктуры и развитие спорта на базе школ. Речь идет как о школьном спорте, так и о дворовых командах вокруг, и в целом о создании инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности на базе школ", — прокомментировал губернатор.