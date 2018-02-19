Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским трансляциям шести федеральных каналов

Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским трансляциям шести федеральных телеканалов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав на трансляции телеканалов ТВ-3, ТНТ, СТС, Дождь, Пятница и REN-TV", - говорится в сообщении.

Нелегальные трансляции телеканалов уже прекратили более 200 интернет-ресурсов, ожидается прекращение трансляций еще на 32 сайтах.

Кроме того, операторы связи по требованию Роскомнадзора ограничили доступ к страницам 20 сайтов, которые не прекратили пиратские трансляции в интернете эфиров указанных телеканалов.