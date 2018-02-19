В Магнитогорске осудили заведующую детсадом, из которого убежал ребенок

Заведующая детским садом в Магнитогорске по решению суда заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей за самовольный уход ребенка.

Инцидент произошел утром 27 ноября прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Во время сбора на прогулку ребенок 2016 года рождения самостоятельно вышел из здания детского сада, а затем покинул территорию учреждения через открытые ворота, находясь в безнадзорном состоянии на прилегающей территории. Через полчаса малыша обнаружила случайная прохожая и вернула его в детсад.

По данному факту было возбуждено административное дело.