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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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Нижний Тагил готов к финалу континентального кубка по лыжному двоеборью
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Кубок мира по прыжкам с трамплина, Нижний Тагил, гора Долгая, комплекс Аист (2017) | Фото: Накануне.RU

Сегодня глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел организационное совещание по проведению континентального кубка по лыжному двоеборью, который пройдет на комплексе горы Долгая с 7 по 12 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

В этом году организаторы ожидают приезда 80 спортсменов из 12 стран мира. Впервые в Нижнем Тагиле выступят женщины. Двоеборцы поборются за лидерство в прыжках с трамплина и лыжных гонках.

По информации директора спортивной школы "Аист" Якова Миленького, лыжные трассы и комплекс трамплинов на горе Долгая уже готовы принять участников. Еще до начала кубка там пройдет финал зимней Универсиады по лыжным гонкам. Осуществлять помощь спортсменам на трассах и трамплинах будут около 100 волонтеров.

В субботу, 10 марта, в 16.30 на Долгой пройдет церемония открытия rонтинентального кубка и развлекательная программа с участием творческих коллективов Нижнего Тагила. Вход для зрителей будет бесплатным.

Подводя итог совещания, глава города отметил, что проведение таких масштабных международных соревнований стало для Нижнего Тагила привычным делом. "Все вопросы решаются в рабочем порядке и на самом высоком организационном уровне", - сказал Носов.

Добавим, что в декабре 2017 года Нижний Тагил в очередной раз успешно провел этап кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Кроме того, в марте 2019 года Нижний Тагил совместно с Чайковским (Пермский край) примет первый в истории финальный тур кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

Другие новости по темам: Нижний Тагил, лыжное двоеборье, финал континентального кубка, соревнования
19.02.2018 13:00 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
15:00 Екб


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Нижний Тагил готов к финалу континентального кубка по лыжному двоеборью
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