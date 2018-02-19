Нижний Тагил готов к финалу континентального кубка по лыжному двоеборью

Сегодня глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел организационное совещание по проведению континентального кубка по лыжному двоеборью, который пройдет на комплексе горы Долгая с 7 по 12 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

В этом году организаторы ожидают приезда 80 спортсменов из 12 стран мира. Впервые в Нижнем Тагиле выступят женщины. Двоеборцы поборются за лидерство в прыжках с трамплина и лыжных гонках.

По информации директора спортивной школы "Аист" Якова Миленького, лыжные трассы и комплекс трамплинов на горе Долгая уже готовы принять участников. Еще до начала кубка там пройдет финал зимней Универсиады по лыжным гонкам. Осуществлять помощь спортсменам на трассах и трамплинах будут около 100 волонтеров.

В субботу, 10 марта, в 16.30 на Долгой пройдет церемония открытия rонтинентального кубка и развлекательная программа с участием творческих коллективов Нижнего Тагила. Вход для зрителей будет бесплатным.

Подводя итог совещания, глава города отметил, что проведение таких масштабных международных соревнований стало для Нижнего Тагила привычным делом. "Все вопросы решаются в рабочем порядке и на самом высоком организационном уровне", - сказал Носов.

Добавим, что в декабре 2017 года Нижний Тагил в очередной раз успешно провел этап кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Кроме того, в марте 2019 года Нижний Тагил совместно с Чайковским (Пермский край) примет первый в истории финальный тур кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.