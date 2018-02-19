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19.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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Новости
19.02.2018 13:29 Мск (15:29 Екб)
общество | Челябинская область
Новое производство в Верхнем Уфалее и ледовая арена в Озерске. Борис Дубровский подвел итоги работы на инвестиционном форуме в Сочи
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Борис Дубровский аппаратное совещание (2015) | Фото: gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский подвел итоги работы на инвестиционном форуме "Сочи-2018" и рассказал об основных проектах, которые будут реализованы в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Очень важным для развития региона губернатор назвал соглашения с Фондом развития моногородов и ООО "Торговый дом "КейЭсПи" о реализации на территории Верхнего Уфалея инвестиционного проекта по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Стоимость проекта составит 20 млрд рублей, новое производство обеспечит работой 1500 местных жителей.

"В Верхний Уфалей пришел стратегический инвестор, что положительно скажется на социально-экономическом состоянии территории, и позволит решить проблемы моногорода. Это конечно только еще проект, надо очень активно и предметно работать", – подчеркнул Борис Дубровский.

Также были подписаны меморандум с участием правительства региона, Внешэкономбанка и Агентства стратегических инициатив и соглашения между правительством области, Группой ЧТПЗ и ГК "РОСАТОМ" о строительстве универсальной крытой ледовой арены "Высота" в Озерске. Стоимость проекта составит около 500 млн руб.

"Это будет пилотный проект, и принцип его реализации будет ретранслирован в другие города со статусом ТОСЭР", – добавил Борис Дубровский.

Другие новости по темам: Борис Дубровский, ТОСЭР, моногород, инвестиции, ледовая арена,
19.02.2018 13:29 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:29 Екб


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Новое производство в Верхнем Уфалее и ледовая арена в Озерске. Борис Дубровский подвел итоги работы на инвестиционном форуме в Сочи
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