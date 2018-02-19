Новое производство в Верхнем Уфалее и ледовая арена в Озерске. Борис Дубровский подвел итоги работы на инвестиционном форуме в Сочи

Губернатор Борис Дубровский подвел итоги работы на инвестиционном форуме "Сочи-2018" и рассказал об основных проектах, которые будут реализованы в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Очень важным для развития региона губернатор назвал соглашения с Фондом развития моногородов и ООО "Торговый дом "КейЭсПи" о реализации на территории Верхнего Уфалея инвестиционного проекта по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Стоимость проекта составит 20 млрд рублей, новое производство обеспечит работой 1500 местных жителей.

"В Верхний Уфалей пришел стратегический инвестор, что положительно скажется на социально-экономическом состоянии территории, и позволит решить проблемы моногорода. Это конечно только еще проект, надо очень активно и предметно работать", – подчеркнул Борис Дубровский.

Также были подписаны меморандум с участием правительства региона, Внешэкономбанка и Агентства стратегических инициатив и соглашения между правительством области, Группой ЧТПЗ и ГК "РОСАТОМ" о строительстве универсальной крытой ледовой арены "Высота" в Озерске. Стоимость проекта составит около 500 млн руб.

"Это будет пилотный проект, и принцип его реализации будет ретранслирован в другие города со статусом ТОСЭР", – добавил Борис Дубровский.