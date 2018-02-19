В поддержку автоспорта на озере Балтым пройдет флэшмоб

21 февраля пройдет флэшмоб на озере Балтым в защиту автоспорта, сообщил организатор ледовых ралли Максим Ченцов на своей странице в Facebook.

"Письма, согласования, комиссии, жалобы - всего навалом каждый день. Сейчас абсурд дошёл до того, что трасса-то законна и к ней вопросов нет, но вот ездить по ней нельзя! Предложили на лыжах по ней кататься! Но мы не останавливаемся на полпути - продолжаем спасать автоспорт", - пишет Максим Ченцов.

Организатор ледовых ралли на Балтыме заявил, что неравнодушные примут участие в флешмобе, который состоится в 13.00 на территории загородного клуба "Лесная сказка". В массовом мероприятии планируется задействовать 70 машин.

Напомним, что ранее власти Верхней Пышмы прислали организаторам гонок официальный запрет на проведение протестного автопробега.