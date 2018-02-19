СМИ: Проба Б Крушельницкого положительная

Допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Об этом сообщает "Чемпионат .com" со ссылкой на источник.

Проба была вскрыта сегодня утром в антидопинговой лаборатории в Сеуле.

Ожидается, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут завтра, 20 февраля.

Сам Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил вариант, при котором Александру Крушельницкому могли подмешать допинг. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. "Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий", - сказал он.

Напомним, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером в дабл-миксте.