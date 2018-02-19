В Кемеровской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже оборудования из шахты на 6,5 млн рублей

В Кемеровской области перед судом предстанет 31-летний местный житель, обвиняемый в краже горно-шахтного оборудования на сумму около 6,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

В июле 2017 года в полицию Ленинска-Кузнецкого сообщили о краже горно-шахтного оборудования. Неизвестный похитил с охраняемой территории одного из предприятий элементы механизированной крепи, предназначенной для выемки пластов угля.

"Полицейские выяснили, что к хищению дорогостоящего оборудования причастен один из работников угольного предприятия, на которого временно были возложены обязанности горного мастера. Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант неоднократно подписывал товарные накладные, по которым элементы крепи поставлялись якобы на завод для проведения ремонта. Однако на самом деле оборудование вывозилось в пункт приема металлолома в Прокопьевске. "По этой схеме злоумышленник за несколько рабочих смен похитил металлические конструкции общей массой более 50 тонн. Сумма причиненного ущерба составила около 6, 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.