Возбуждено ещё два уголовных дела по факту фиктивных прописок при зачислении детей в первые классы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по материалам прокуратуры возбуждены два уголовных дела по факту предъявления в школу поддельных документов для зачисления детей в 1 класс. Сотрудники ведомства держат на контроле ситуацию с зачислением детей в первые классы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всего на 2018-2019 учебный год открыто 19,5 тыс. мест для зачисления в 1 класс. На 13 февраля было подано 15 тыс. 492 заявления, а зачислено - 13 тыс. 166 детей. Полностью укомплектовано 38 образовательных учреждений.

В прокуратуру поступило порядка 21 обращений. Обычно родители жалуются на сбой работы портала государственных услуг в ночь на 1 февраля 2018 года, а также на принцип закрепленности школы за конкретной территорией.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга выявила нарушения. Мама двоих детей предоставила свидетельства о регистрации своих детей в жилом помещении на территории района сроком на один год. По информации УМВД России по Екатеринбургу, по адресам, которые фигурируют в "свидетельствах", сведения о несовершеннолетних отсутствуют. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Аналогичным образом прокуратура установила, что отец девочки предоставил на себя и свою дочь свидетельства о регистрации по месту пребывания в жилом помещении, закрепленном за учебным заведением. По данному факту сегодня, 19 февраля 2018 года, в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело.

Расследование указанных уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге из-за фиктивной прописки первоклашки уже было возбуждено одно уголовное дело. В 2017 году было возбуждено восемь уголовных дел.