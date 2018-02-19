На Южном Урале начальник муниципального учреждения, обвиняемая в получении взятки, уволена в связи с утратой доверия

По инициативе прокуратуры начальник МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Чесменского района" уволена в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в отношении чиновницы расследуется уголовное дело по обвинению в получении взятки. По версии следствия, она получила денежные средства в виде взятки в размере 200 тыс. руб. за совершение действий, способствовавших получению взяткодателем стимулирующей надбавки в максимально возможном размере.

Ранее по требованию прокуратуры директор центрального дома культуры в Чесменском районе уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия за передачу указанной взятки.