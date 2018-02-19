ХК "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Франсисом Паре

ХК "Автомобилист" продлил на один год контракт с нападающим Франсисом Паре. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба.

Канадский форвард пополнил состав "Автомобилиста" прошлой весной. В 47 встречах он набрал 29 (11+18) очков и является лучшим в команде по показателю полезности (+16). До травмы, полученной в начале января, Паре являлся лучшим бомбардиром команды. На данный момент по количеству набранных очков он занимает третье место.

Напомним, в конце прошлого года ХК "Автомобилист" покинули двое игроков: они перешли в "Югру" и "Ак Барс".