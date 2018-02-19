На Южном Урале будут судить бесправницу, которая сбила ребенка, потянувшись за сотовым телефоном

На Южном Урале будут судить 27-летнюю жительницу села Бродокалмак, которая сбила несовершеннолетнего.

ДТП произошло в сентябре прошлого года на улице 60 лет Октября, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Автоледи без прав ехала на "шестерке" - во время движения она наклонилась за упавшим сотовым телефоном, потеряла управление и выехала на левую обочину дороги, где сбила 14-летнего пешехода. Желая избежать наказания, преступница скрылась с места происшествия.

"Ребенок получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга, тупой травмы грудной клетки с правосторонним пневмотораксом, что является тяжким вредом здоровью по признаку опасности для жизни", - добавили в прокуратуре.

В ходе следствия обвиняемая возместила потерпевшему 300 тыс. рублей в счет причиненного морального вреда.