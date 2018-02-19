Глава Якутии прокомментировал обвинения в дебоше на борту самолета "Аэрофлота"

Глава Якутии Егор Борисов прокомментировал сообщения СМИ об инциденте с его участием на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот".

Политик заявил, что рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников, которые, по его словам, забыли передать посадочные талоны.

"В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот". Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника", - говорится в заявлении Борисова в Instagram.

"Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление", - сообщил глава Якутии.

Ранее появилась информация о том, что полиция в Москве сняла с рейса самолета помощника главы Якутии Евгения Шигапова за якобы нарушение порядка на борту самолета.

Кроме того, в каналах в Telegram появилась фотография документа, из которого следовало, что рейс SU 1750 Москва - Якутск вылетел в 20:31 (вместо 18:50 по расписанию) в аэропорт назначения из-за инцидента с главой республики Якутия, который якобы не подчинился законным требования экипажа, угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на дружеские отношения с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, а также пытался звонить руководителю Росавиции Алесандру Нерадько.

Самого Борисова, как утверждается в документе, подлинность которого не подтверждена, не сняли в рейса, потому что была предоставлена медицинская справка о том, что главе Якутии в Москве была проведена хирургическая операция, и теперь он нуждается в реабилитации.

Стоит отметить, ранее Борисов попадал в аутсайдеры рейтингов в исследованиях, посвященных оценке деятельности глав субъектов РФ.