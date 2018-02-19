В Карелии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества после массовых отключений электроэнергии

Следователи Карелии возбудили уголовное дело по факту мошенничестве после массовых отключений электроэнергии, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.

Дело расследуется по статьям "мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По версии следствия, в декабре 2017 года и в январе 2018 года в Карелии из-за аварий, в том числе обрывов воздушных линий электропередачи, произошли массовые отключения электроснабжения. "Из-за аварий на энергообеспечивающих сетях социальные и жизнеобеспечивающие объекты, в том числе медицинские лечебные учреждения, объекты жилищно-коммунального хозяйства остались без электроснабжения", - говорится в сообщении ведомства.

ЧС создала угрозу жизни и здоровья жителей республики, являющихся потребителями электрической энергии, и повлекла причинение материального ущерба, отмечают в управлении СКР. "Вследствие чего должностные лица филиала "Карелэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада" не обеспечили оказание услуг по передаче электрической энергии, отвечающих требованиям безопасности", - добавили в ведомстве.

В качестве основных причин массовых отключений электросетевых объектов названы многочисленные падения деревьев на провода, обрывы проводов и вязок, изломы опор. "При этом филиалом "Карелэнерго" заключались договоры с обществом с ограниченной ответственностью на расчистку охранных зон электросетей от деревьев для предотвращения их возможного падения и повреждения линий электропередач. Работы были приняты составлением актов приемки выполненных работ и оплачены. Однако фактически данные работы не производились (производились не качественно)", - говорится в сообщении. Установлено невыполнение предусмотренных договорами работ на сумму не менее 500 тыс. рублей.