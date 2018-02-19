НОВАТЭК выиграл аукцион по газовым активам "АЛРОСА" на Ямале

НОВАТЭК стал победителем аукциона "АЛРОСА" по продаже 100% пакета акций компаний Maretiom Investments Limited (владеет 100% акций "Геотрансгаза") и Velarion Investments Limited (владеет 100% долей участия в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания"). Цена продажи активов по итогам аукциона составила 30,3 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе НОВАТЭКа.

"Геотрансгаз" владеет лицензией на право пользования недрами Берегового лицензионного участка (ЯНАО). Суммарный ресурсный потенциал участка составляет 436 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). В 2017 г. на участке было добыто 1,6 млрд куб. м природного газа и 185 тыс. т конденсата.

"Уренгойская газовая компания" владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка (ЯНАО). Суммарный ресурсный потенциал участка по российской классификации по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 650 млн бнэ. Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон отметил, что Береговой и Усть-Ямсовейский участки - активы с качественными запасами: "Для нас это выгодное приобретение. Они внесут дополнительный вклад в добычу газа и жидких углеводородов для загрузки нашей цепочки по переработке газового конденсата и максимизации прибыльности компании".

Как сообщало Накануне.RU, "Роснефть" заявляла о недовольстве условиями аукционов, но не стала бороться за ямальские месторождения.