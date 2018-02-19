20 алтайских изданий одновременно удалили негативные материалы о Грудинине

Алтайские коммунисты уверены, что сорвали пропагандистскую акцию своих оппонентов на выборах президента. Сразу несколько сайтов (от 4 до 20) районных газет Алтайского края накануне опубликовали похожие друг на друга перепечатки из федеральных изданий ("Аргументы и факты" и "Комсомольская правда") о якобы конфликте кандидата на выборах президента от КПРФ Павла Грудинина с пайщиками своего предприятия. В публикациях Грудинин обвиняется в том, что "убедил сотни работников совхоза отдать ему свои земли в обмен на паи", при этом некоторая часть работников совхоза в итоге осталась без своих паев.

Местные блогеры обвинили региональные СМИ в незаконной агитации и "джинсе". А алтайский крайком КПРФ заявил о намерении обратиться в прокуратуру и ЦИК РФ с жалобой на чиновников Алтайского края, отвечающих за пиар.

Якобы управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края (является органом исполнительной власти) обзванивало редакторов муниципальных многотиражных газет с предложениями опубликовать (перепечатать) на своих сайтах материалы федеральных изданий порочащих кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, по крайней мере, об этом в своем блоге член КПРФ, бывший пресс-секретарь алтайского крайкома КПРФ Юрий Красильников.

Реакция на скандал в соцсетях последовала довольно неожиданная – все издания вдруг удалили публикации со своих сайтов. Местное издание "Банкфакс" сообщает, что с публикации с сайтов районных газет пропали одна за другой сразу после звонка в Алтайкомсвязь их корреспондента.

