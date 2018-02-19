Автор сожженного под Калугой арт-объекта "Пламенеющая готика" принес извинения

Огненная скульптура "Пламенеющая готика" в арт-парке в Калужской области не является готическим собором, сожженным вместо чучела на Масленицу, заявил художественный руководитель арт-парка "Никола-Ленивец" Николай Полисский.

Ранее сообщалось, что в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области в субботу на Масленицу вместо чучела сожгли сооружение из веток. Некоторые, в частности, шоумен Максим Галкин, усмотрели в сжигаемом сооружении из веток готический собор. Акция вызвала резкую критику со стороны РПЦ.

"Я получил в свой адрес ряд комментариев, в том числе от лиц духовенства, со словами о том, что в Никола-Ленивце произошло кощунственное действие. Считаю, что это какая-то ошибка", - заявил художник в Facebook.

"Ничего культового в моем арт-объекте не было, естественно отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костер, который выстроен в стиле готического здания", - подчеркнул Полисский.

Художник подчеркнул, что не хотел никого оскорбить.

"В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально, но обвинять меня в сожжении храма это чересчур. Я готов и надеюсь на диалог с представителями католической или православной церквей. Если, разобравшись в деталях, они обнаружат что-то кощунственное в адрес веры, я готов использовать все свои возможности для того, чтобы предать этот проект забвению насколько это возможно в современном мире. Для меня разжигание розни или оскорбление веры являются запретной и недопустимой темой для творчества. В нашей Масленице не было заложено ничего кощунственного, если кто-то неправильно меня понял, я прошу прощения, но эта обида нанесена невольно. Я не собирался никого оскорблять", - отметил автор проекта.

В Русской православной церкви позже отреагировали на обращение Полисского. Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал его "весьма конструктивным".

При этом он заявил, что верующие не виноваты в том, что увидели в горящем сооружении готический собор. Кипшидзе добавил, что этого можно было бы избежать, если бы коммуникация с деятелями культуры велась "более активно и заинтересованно".