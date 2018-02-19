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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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Автор сожженного под Калугой арт-объекта "Пламенеющая готика" принес извинения
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&quot;Пламенеющая готика&quot; в &quot;Никола-Ленивце&quot;, перформанс (2018) | Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Огненная скульптура "Пламенеющая готика" в арт-парке в Калужской области не является готическим собором, сожженным вместо чучела на Масленицу, заявил художественный руководитель арт-парка "Никола-Ленивец" Николай Полисский.
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Ранее сообщалось, что в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области в субботу на Масленицу вместо чучела сожгли сооружение из веток. Некоторые, в частности, шоумен Максим Галкин, усмотрели в сжигаемом сооружении из веток готический собор. Акция вызвала резкую критику со стороны РПЦ.

"Я получил в свой адрес ряд комментариев, в том числе от лиц духовенства, со словами о том, что в Никола-Ленивце произошло кощунственное действие. Считаю, что это какая-то ошибка", - заявил художник в Facebook.

"Ничего культового в моем арт-объекте не было, естественно отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костер, который выстроен в стиле готического здания", - подчеркнул Полисский.

"Пламенеющая готика" в "Никола-Ленивце", перформанс(2018)|Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Художник подчеркнул, что не хотел никого оскорбить.

"В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально, но обвинять меня в сожжении храма это чересчур. Я готов и надеюсь на диалог с представителями католической или православной церквей. Если, разобравшись в деталях, они обнаружат что-то кощунственное в адрес веры, я готов использовать все свои возможности для того, чтобы предать этот проект забвению насколько это возможно в современном мире. Для меня разжигание розни или оскорбление веры являются запретной и недопустимой темой для творчества. В нашей Масленице не было заложено ничего кощунственного, если кто-то неправильно меня понял, я прошу прощения, но эта обида нанесена невольно. Я не собирался никого оскорблять", - отметил автор проекта.

В Русской православной церкви позже отреагировали на обращение Полисского. Замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал его "весьма конструктивным".

При этом он заявил, что верующие не виноваты в том, что увидели в горящем сооружении готический собор. Кипшидзе добавил, что этого можно было бы избежать, если бы коммуникация с деятелями культуры велась "более активно и заинтересованно".

Другие новости по темам: пламенеющая готика, калуга, арт-объект
19.02.2018 12:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:25 Екб


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Автор сожженного под Калугой арт-объекта "Пламенеющая готика" принес извинения
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