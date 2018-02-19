КПРФ опровергла вступление Грудинина в партию

В КПРФ опровергли информацию о том, что кандидат в президенты России Павел Грудинин стал членом партии.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Грудинин якобы вступил в КПРФ. Утверждалось, что вручение партбилета состоялось в подмосковном Совхозе имени Ленина, который он возглавляет.

Однако в КПРФ это опровергли.

"На самом деле во время отправки 70-гуманитарного конвоя на Донбасс из подмосковного совхоза имени Ленина состоялось награждение группы товарищей, принимавших активное участие в помощи народным республикам, памятными медалями ЦК КПРФ к 100-летию Красной Армии. Среди них был и Павел Николаевич Грудинин", - говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Там отметили, что не стоит путать наградную книжку с партийным билетом.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стали известны расходы избирательного фонда Грудинина.