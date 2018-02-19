На границе с Россией в Харьковской области скопились 150 грузовиков

Около 150 грузовых автомобилей скопились на территории украинского пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области в связи с тем, что Россия не пропускает их через свой ПП "Нехотеевка" в Белгородской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что грузовики не пропускают с 17 февраля, и большинство транспортных средств возвращаются обратно, чтобы следовать по другому маршруту.

"Как стало известно от лиц, следующих из России, пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов", - говорится в сообщении.