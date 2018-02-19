Пьяный тюменец спровоцировал массовое ДТП

В Тюмени по вине пьяного водителя столкнулись четыре машины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Около полудня 17 февраля возле дома №55 столкнулись два "Шевроле", "Эпика" и "Лачетти", позже к пострадавшим авто присоединились "Чери" и "Хендай". По предварительным данным, спровоцировал ДТП 31-летний водитель автомобиля "Шевроле Эпика", который был пьян и не выдержал дистанцию.

Алкотестер показал 1,1 мг/л. У водителя отсутствовал полис ОСАГО. Ушиб позвоночника получила 56-летняя пассажирка автомобиля "Шевроле Лачетти".