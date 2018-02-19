На охрану "Екатеринбург-Арены" потратят 64,5 млн рублей

В Екатеринбурге на оказание услуг по охране и обеспечению безопасности стадиона "Екатеринбург-Арена" потратят 64,5 млн руб. Федеральная организация "Спорт-Ин" ищет охранное предприятие, которое займется безопасностью на данном периметре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Из документации, которая размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок, известно, что охрана будет действовать с 9 марта по 31 декабря 2018 года. На внешнем периметре круглосуточно будут работать 52 поста охраны.

Заявки принимаются до 26 февраля 2018 года.