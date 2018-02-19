В Амурской области впервые выявили фальшивую двухтысячную купюру

В Амурской области обнаружили поддельную купюру в 2 тыс. рублей при попытке ее сбыта на автозаправочной станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

"8 февраля 2018 года поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной по ул. Лазо, 37 села Среднебелая Ивановского района, обнаружен билет банка России достоинством 2 тыс. рублей с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Неустановленный мужчина расплатился фальшивой банкнотой за топливо.

Сотрудники полиции изъяли данную купюру. "В ходе исследования было установлено, что она изготовлена не производством ФГУП "Гознак", в путём цветной струйной печати", - добавили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом.