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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Фильм "Лед". Если убрать музыку – все было бы, как по нотам Фильм "Лед" позиционировался как одна из самых ожидаемых премьер года, в день выхода 14 февраля он показал рекордный результат по сборам первого дня (для отечественных картин за всю историю кинопроката в России и СНГ). Сборы составили более 92 млн руб. За первый уикенд с 15 по 18 февраля лента собрала 451,9 млн руб., общие сборы –​​​​​​​ 545,4 млн руб. Таким образом, "Лед" стал новым лидером проката в России и СНГ. Почему же при этом фильм вызывает противоречивые чувства и сможет ли он продержаться на вершине и дальше?
19.02.2018
культура ;
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В Амурской области впервые выявили фальшивую двухтысячную купюру
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2000 рублей, новые купюры, проверка на подлинность (2017) | Фото: Накануне.RU

В Амурской области обнаружили поддельную купюру в 2 тыс. рублей при попытке ее сбыта на автозаправочной станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

"8 февраля 2018 года поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной по ул. Лазо, 37 села Среднебелая Ивановского района, обнаружен билет банка России достоинством 2 тыс. рублей с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Неустановленный мужчина расплатился фальшивой банкнотой за топливо.

Сотрудники полиции изъяли данную купюру. "В ходе исследования было установлено, что она изготовлена не производством ФГУП "Гознак", в путём цветной струйной печати", - добавили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом.

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19.02.2018 12:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:12 Екб


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В Амурской области впервые выявили фальшивую двухтысячную купюру
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