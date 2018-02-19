"Урал" поборется с "Шинником" за выход в финал Кубка ФНЛ на Кипре

Стал известен соперник екатеринбургского "Урала" по матчу 1/2 финала Кубка ФНЛ, который проходит в эти дни на Кипре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, за попадание в решающий матч турнира уральская команда поборется с ярославским "Шинником", который накануне завоевал первое место в группе С. Встреча состоится завтра, 20 февраля, на стадионе "Йероскипу" в 21.00 по уральскому времени.

Первый финалист турнира определится уже сегодня. В 1/2 финала сыграют между собой победители групп А и В - "Рига" и "Луч-Энергия" из Владивостока.

Напомним, "Урал" является двукратным обладателем Кубка ФНЛ.