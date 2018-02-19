Лавров: Попытки США расчленить Сирию вызывают опасения

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал опасения, что действия США в Сирии направлены на расчленение страны.

"Мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками Сирию расчленить. Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать на земле, прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и границей с Сирией с Ираком и с Турцией", - сказал Лавров.

По его словам, заявления США о том, что их единственной целью является противодействие ИГ (запрещена в РФ – прим.) и сохранение территориальной целостности Сирии, необходимо подтверждать конкретными делами.

"Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять свои шаги исходя не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а скорее из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов", - цитирует министра RT.

Ранее Лавров заявлял, что США устраивают против российских военнослужащих в Сирии "смертельно опасные провокации".