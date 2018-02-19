Челябинский срочник, найденный в воинской части с огнестрельным ранением, скончался

18-летний призывник из Кропачёво (Челябинская область), найденный в воинской части Белогорска (Амурская область) с огнестрельным ранением головы, скончался сегодня утром в больнице. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Напомним, 26 января от командования воинской части 98671 поступило сообщение об обнаружении военнослужащего с огнестрельным пулевым ранением головы. Срочник был обнаружен на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии и доставлен в 411 военный госпиталь. Ему был поставлен диагноз "огнестрельное пулевое ранение головы".

По словам родственников, южноуралец был доволен, что находится в армии, и рассматривал вариант дальнейшей службы на профессиональной основе. Однако 21 января он перестал выходить на связь. Тогда родственники забили тревогу.

В кармане срочника была найдена записка.

Экспертиза подтвердила, что записку написал сам военнослужащий.

При этом, родственники не верят, что он пытался покончить с собой.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на доведение до самоубийства".

Военной прокуратурой Белогорского гарнизона ВПВВО установлен факт "дедовщины".

"В ходе прокурорской проверки исполнения должностными лицами в/ч 98671 законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих выявлен факт применения 25 января 2018 года физического насилия военнослужащим в/ч 98671 рядовым М. к военнослужащему этой же части Кувайцеву Е.В., в результате которой Кувайцеву Е.В. причинены побои, физическая боль, нравственные страдания, унижены его честь и достоинство. 5 февраля материалы прокурорской проверки в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены в военный следственный отдел по Белогорскому гарнизону для решения вопроса об уголовном преследовании военнослужащего в/ч 98671 рядового М.", - говорится в ответе военной прокуратуры Белогорского гарнизона.

В пресс-службе южноуральского омбудсмена подчеркнули, что уполномоченный по правам человека будет добиваться справедливого расследования фактов "дедовщины".