Следователи Красноярска проводят проверку двух случаев нападения на врачей скорой помощи на минувшей неделе, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Красноярскому краю.

Так, вечером 17 февраля 50-летний врач-кардиолог выехал на вызов, поступивший из Октябрьского района Красноярска. "Он увидел, что на обочине дороги лежит 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и спит. Бригада скорой медицинской помощи занесли мужчину в машину ,где осмотрели его, после чего пациент беспричинно нанес врачу один удар кулаком по лицу в область челюсти, выбив ему зуб. Опрошенный пациент не смог пояснить за что он ударил врача, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение", - говорится в сообщении.

Еще один инцидент произошел вечером 16 февраля. Сообщается, что 47-летний врач-реаниматолог и 39-летний фельдшер "скорой" выехали на вызов в квартиру на улице Гастелло. Их встретил пожилой мужчина, рассказавший, что его сыну причинено ножевое ранение. "Когда врач зашел в комнату, 26-летний пациент подбежал к нему и внезапно нанес ему удар головой в область грудной клетки, затем он уложил врача на пол. Находящийся рядом фельдшер вызвал сотрудников полиции, которые по прибытию одели на пациента наручники. После этого медики осмотрели пациента, убедились в том, что ножевого ранения у него нет", - отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.