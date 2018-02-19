"Мы в любом случае продолжим давление". В Екатеринбурге пройдет новый митинг против сноса телебашни

23 февраля в Екатеринбурге намечается ещё один митинг против сноса телебашни, об этом сообщил Накануне.RU депутат гордумы от КПРФ Эдуард Мансуров.

Сегодня на собрании сторонники сохранения башни обсудят формат митинга, а главная задача протестующих – привлечь большее количество людей и знаковых фигур к этой проблеме.

По словам депутата, перенос сноса телебашни был ожидаем. Сегодня в мэрии подтвердили, что окончательную дату сноса башни еще не назначили.

"Это говорит о том, что среди лиц, принимающих решение, идут постоянные дискуссии по вопросу сноса башни. То, что информация сначала дается, а потом опровергается в течение нескольких часов, как раз свидетельство того, что власти еще не готовы огласить окончательное решение, они мечутся между двумя сценариями развития событий, а это значит, что наша стратегия успешна, и общественное давление приносит свои плоды", - говорит Эдуард Мансуров.

Напомним, что предыдущий митинг прошел 10 февраля, а 15 февраля делегация от архитекторов Екатеринбурга передала в приёмную Владимира Путина в УрФО обращение с просьбой не допустить демонтаж телебашни.