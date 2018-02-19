Арбитраж рассмотрит иск о самобанкротстве УДС "Молот - Прикамье"

Арбитражный суд Пермского края на этой неделе рассмотрит иск ООО "Универсальный дворец спорта Молот - Прикамье" о самобанкротстве. Долг юрлица, ранее управлявшего одноименным дворцом спорта, составляет более 40 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

ООО "УДС Молот - Прикамье" учреждено "Мотовилихинскими заводами", до ноября прошлого года общество являлось управляющей компанией дворца спорта "Молот". Сейчас актив по договору аренды передан краевым властям, а управляющая компания инициировала процедуру банкротства. Иск краевой арбитраж рассмотрит уже 22 февраля, из материалов следует, что долг юрлица составляет 40,8 млн руб.

В пресс-службе "Мотовилихинских заводов" Накануне.RU пояснили, что новый директор УДС Игорь Шошнев после вступления в должность в январе 2018 г., проанализировал финансовую деятельность компании. Проверка показала, что в деятельности ОООприсутствуют признаки несостоятельности.

"Результаты анализа: задолженность перед кредиторами составляет более 30 млн руб. Результаты анализа свидетельствуют о невозможности ведения обществом безубыточной деятельности. Более того, универсальный дворец спорта (управление которым ранее осуществляло ООО "УДС Молот – Прикамье") передан в аренду краевой организации “Центр спортивной подготовки Пермского края”. Такое решение позволило сохранить социальную направленность данного объекта. УДС “Молот” является непрофильным активом для группы предприятий “Мотовилихинские заводы”, соответвенно управлять таким активом должна профессиональная в сфере проведения спортивных мероприятий организация, какой и является “Центр спортивной подготовки Пермского края”", - рассказали в пресс-службе "Мотовилихинских заводов".



В настоящий момент универсальный дворец спорта "Молот" продолжает функционировать.