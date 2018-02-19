Количество "экономических" преступлений в сфере транспорта снизилось на 14,5%

В 2017 г. сотрудники Уральского СУ на транспорте СКР раскрыли все "тяжелые" преступления, проходившие по линии ведомства – убийства, изнасилования. При этом количество "экономических" преступлений снизилось на 14,5%, передает корреспондент Накануне.RU

"В 2017 г. Уральское СУ на транспорте СК заняло первое место среди аналогичных управлений, который в России восемь. За прошедший год зарегистрировано 2 тыс. 765 сообщений о преступлениях, принято 2 тыс. 625 решений. По результатам проверок поступившей информации возбуждено 1 тыс. 65 уголовных дел. Показатель нагрузки на следователей составил – 8,3", - заявил на пресс-конференции начальник Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Путинцев.

Снизилось количество возвратов уголовных дел прокурорам.

"Стало на 14,5% меньше сообщений о коррупционных преступлениях. Возбуждено 489 уголовных дел против 572 в 2016 г. Это связано с декриминализацией. Одним из основных направлений работы является защита конституционных прав. В частности, на труд и его оплату. В 2017 г. возбуждено три уголовных дела этой категории, два – в Челябинской области и одно – в Тюменской. Всего расследовалось четыре дела, три из которых ушли в суд. По этим трем делам сумма ущерба составила 24 млн 149 тыс. руб. Возмещено 36,4%, на оставшуюся сумму арестовано имущество компаний. Большую часть ущерба по этой статье нанесла компания "Тюменьсудокомплект"", - уточнил Путинцев.

Он рассказал, что по особо тяжким статьям – убийствам и изнасилованиям – раскрыты все преступления.

"Возбуждено 687 уголовных дел по экономическим преступлениям, производство закончено по 186, 162 ушли прокурору для утверждения обвинения. В 2017 г. зарегистрировано 331 сообщение о том, что несовершеннолетние катаются с горок, гуляют без присмотра вблизи железных дорог, ездят на автосцепках. "Зацеперов" у нас не так много в силу климата регионов Урала", - резюмировал Путинцев.