"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя

Следователи Южного Урала разбираются в обстоятельствах шокирующей истории изнасилований воспитанников одного из детских домов региона.

Оказалось, что в детдом приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. Самое ужасное в этой истории то, что воспитатели детдома знали о таких оргиях, однако ничего не сообщали в правоохранительные органы.

"Мужчина заранее созванивался с сотрудниками детдома, говорил, что он приедет в такой то день, в такое то время. Ему уже заранее готовили мальчиков, которых он отвозил развлекаться. Вместе с ним ехала одна из сотрудниц детдома, пока он их в кустах насиловал, она была рядом. Сейчас все обстоятельства устанавливаются и проверяются, но у нас есть информация, что сотрудница получала от мужчины за это деньги", - рассказал Накануне.RU собственный источник в правоохранительных органах Челябинской области.

Данные факты вскрылись, когда мальчики рассказали об инциденте своим новым мамам и папам - сейчас бывшие воспитанники уже находятся в приемных семьях.

"Картошку жарили, а потом тр...сь", - рассказал один из мальчиков своей опекунше.

"В результате безотлагательно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ - "халатность" по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей, в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.