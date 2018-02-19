Женщин, пострадавших при стрельбе в Кизляре, отправят на лечение в Москву

Раненых при нападении в дагестанском Кизляре прихожанок храма отправят на лечение в Москву.

Состояние женщин оценивается как стабильно тяжелое, сегодня их должны отключить аппарата искусственной вентиляции легких и бортом санитарной авиации отправят в столицу, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Раненные при нападении полицейские и гвардейцы остаются в состоянии средней тяжести.

18 февраля мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен.