В Астрахани проводится проверка по факту гибели супругов из-за прорыва трубы с горячей водой

В Астрахани проводится проверка по факту гибели супружеской пары в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Астраханской области.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 февраля 2018 года в одной из квартир жилого дома по улице Зеленой в Астрахани. Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела супругов пенсионного возраста без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из-за неисправной трубы.

"В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 71-летнего мужчины и 78-летней женщины наступила в результате полученных ожогов", - говорится в сообщении.

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный дом.